Volt egyszer egy Hollywood – ez lesz a magyar címe Quentin Tarantino új filmjének (amerikaiul: Once Upon a Time in Hollywood), ami ugyan csak jövő augusztusban, Sharon Tate brutális meggyilkolásának ötvenedik évfordulóján kerül a mozikba, de az 1969-ben játszódó film hangulatából valamit azért már elcsíphetünk, hiszen Leonardo DiCaprio megosztott egy képet, amelyen Brad Pitt oldalán látható a forgatáson.

DiCaprio egyébként odáig van az új Tarantino-filmért, amelyben rajtuk kívül egy csomó ismert színész játszik, például Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning, Emile Hirsch, Kurt Russell, meg sokan mások.