Az HBO sárkányos-zombis-kváziközépkoros sorozata jövőre fejeződik be, mozifilm hosszúságú epizódokkal és 15 millió dollárra taksált epizódonkénti költségvetésből, lesz sok drámai halál lassított felvételben, meg tuti összedől vagy három ikonikus helyszín is, szóval biztos érdemes lesz majd megnézni. Addig is itt egy grafika arról, melyik karakter mennyit utazott a sorozatban.