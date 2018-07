Persze, hogy van, ha nem lenne, ez a poszt sem született volna meg, bár, hogy így belegondolok, lehet ideje lenne egy olyan cikksorozatot indítani, melyeknek címében valami bombasztikus mérföldkőre rákérdezünk, majd a poszt maga csak annyi, hogy

NEM.

Na mindegy, a fenti kérdésre adott válasz az, hogy igen, az előadó meg Drake, a lemez címe Scorpion, és ezeket a rekordokat tudja:

132 450 203 lejátszásindítás a Spotifyon világszerte

170 millió lejátszásindítás az Apple Musicon

rekordszámú, de pontosan meg nem határozott számú lejátszásindítás az Amazonon.

A Spotifynál eddig Post Malone Beerbongs & Bentleys című albuma vezetett egy nap alatt elért 78 744 748 lejátszással, az Apple-nél Drake előző anyaga a More Life volt eddig a király (89,9 millió streammel), az Amazon egynapos toplistáját pedig Justin Timberlake Man of the Woods című anyaga vezette.