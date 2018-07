Egy autós kamerákat forgamazó brit cég azzal szeretne berobbanni a köztudatba, hogy egyszerűvé teszi a veszélyes vezetésről készült videók publikálását - írja a BBC. A Nextbase nevű vállalat azt mondja erről a nyilvánvaló pr-akcióról, hogy ezzel a brit rendőrség dolgát is meg szeretné könnyíteni, hogy egységes platformon (ne összevissza emailben, dvd-n és Youtube-on) kapják meg a videókat.

Persze a szemtanúknak ettől még külön jelentést kell tenniük emailben az adott körzet rendőrségén. A vállalat kritikusai azt is felhozták, hogy az autósok magánszféráját is figyelembe kéne venni, és annak is fennáll a veszélye, hogy egyeseket pont a nyilvános megjelenés lehetősége ösztönöz majd arra, hogy a haverok kamerája előtt veszélyes mutatványokat végezzenek el.