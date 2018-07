Csak tudni kell hozzá angolul. Július 31-én ugyanis rendhagyó stand up-gála lesz a Dumaszínházban: közép-európai fellépőkkel angol nyelvű műsor. Négy magyar mellett brit, szlovén, montenegrói, szerb és lengyel humorista is fellép. És egy jugoszláv, legalább magát tulajdonképpen annak való fellépő is lesz a montenegrói születésű, Szerbiában felnőtt, élete nagy részét Bosznia-Hercegovinában leélő Pedja Bajović személyében. Ő az, aki a szervezők szerint többek között arról is beszél, hogy szerb-horvát-bosnyák területen mivel viccelünk, és mivel nem.