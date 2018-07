Elég bizarrul néz ki, viszont ez a Luca Stricagnoli nevű olasz fickó egészen megdöbbentő dolgokat hoz ki belőle, mármint így laikusok számára, mert egyébként simán lehet hogy csak olcsó szemfényvesztés az egész, és nem nagybetűs Zeneművészet. A U2-tól a With or without you lesz a mai menü, és még azt a jellegzetes magas hangú sípolást is sikerül neki emulálni, ami az eredeti dal nagy részében a háttérben szól: