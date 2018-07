A 63 éves férfi egy májusi reggelen szabadult. Első gondolata az volt, hogy muszáj rágyújtania, de pénze nem volt. De azért bement egy siófoki dohányboltba, és kért egy doboz cigit. Amint az eladó elé tette a cigit, felkapta, és kiviharzott vele a helyiségből. Az eladó azonban nem hagyta annyiban, és utána szaladt. A férfi nem akarta visszaadni a cigit, könyökével lökdöste a nőt, és a lábára is rátaposott. Az eladót azonban nem tudta megfélemlíteni; a nő egy határozott mozdulattal kikapta a tolvaj táskájából a zsákmányt, és visszament a boltba. A pórul járt férfi ezután betért egy közeli áruházba, és egy 8000 forintos táskával kárpótolta magát, majd egy másik dohányboltban is megpróbálta eladni ugyanazt az elszaladós trükköt, amivel korábban már felsült. Csakhogy ezúttal már két eladóval kellett versenyt futnia, akik hamar utol is érték – egy 63 éves, nem túl sportos férfiről beszélünk -; az egyik ráütött a kezére, a másik pedig a kabátja zsebéből visszaszerezte a zsákmányt. Ekkorra már a rendőrök is megérkeztek, és letartóztatták a tolvajt, aki ellen a Siófoki Járási Ügyészség rablás bűntette és lopás vétsége miatt vádat is emelt.