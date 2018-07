Még májusban írtuk meg, hogy egy pillanat alatt elkapkodták a koránkelőknek szánt early bird-jegyeket a brazil Soulfly július 8-i koncertjére (normál jegyek még vannak). Most az is kiderült, hogy melyik magyar együttes lesz Max Cavaleráék előzenekara, és nem is lehetne sok jobb választást kitalálni ennél: a székesfehérvári bázisú Cadaveres fogja megteremteni a hangulatot.

A Cadaveres az 1993-ban alakult, remek Cadaveres de Tortugas romjain alakult meg 2005-ben, szóval bőven van tapasztalatuk a groove-os thrash metálban. Ráadásul egyik példaképükként pont a Soulflyt jelölik meg, szóval valószínűleg a lelkesedésből sem lesz hiány.