A Duna-Ipoly Nemzeti Park legfrisebb posztja szerint szemétszedési akciót tartottak szombaton a gödi Homok-szigeten, ahol 11 hektárnyi területről összesen 750 kiló szemetet szedtek össze és válogatták szét szelektív és kommunális hulladékra. Mint írják,

a program egy kisebb akadállyal indult: a korábbi napok kedvezően alacsony vízállása szó szerint egyik óráról a másikra megemelkedett, keresztül húzva a szervezők azon tervét, hogy száraz lábbal jussanak be a sziget északi csúcsán. Szerencsére ott voltak a Gödi Kajak-Kenu Szakosztály Senior Klubjának tagjai is, akik azonnal besegítettek, és kenuikkal átszállították a vállalkozó kedvű résztvevőket a szigetre, majd az ott összegyűlt szemetet és az önkénteseket maradéktalanul vissza is hozták a szárazföldre.