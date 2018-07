De semmi politika, kedves Orbán lapjáról kitiltott barátaim, nem fogom a stadionépítéseket lélegeztetőgépekbe átszámolni, és nyugalom, kedves Orbán Imádók Társaságának tagjai, nem is fogok azon élcelődni, hogy nem hiába a sok stadionépítés, a magyar válogatott 9 góllal kevesebbet kapott az idei vébén, mint a négy éve ezüstérmes Argentína. De foci, az lesz benne.

Elindult ugyanis a Facebookon egy oldal a most folyó világbajnokságra, Lábjegyzetek a vébéhez néven, ahol a világbajnokság meccseihez kapcsolódó kisebb-nagyobb írásokat közölnek íróktól, költőktől, gondolkodóktól, mások mellett Kiss Lászlótól, Belányi Józseftől, Pálfi Norberttől. A szöveges posztokat időnként feldobják mondjuk ilyen fotoshop-varázslatokkal

míg a mai meccsmentes napra egy játékot találtak ki. Egy tetszőleges könyv címében kell egy szót gólra cserélni. A legjobb megoldást természetesen ők maguk el is lőtték, de azért az Akiért a harang gól is elég jó a kommentekben található megoldások közül (ha valakinek a Cserna-Szabó András könycímének átirata, a Puszigól jutna eszébe, annak mondom, hogy azt is ott találja a kommentek között). Szóval az eddig szerintem legjobb megoldás pedig íme: