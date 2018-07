Csütörtök este megvolt a Balaton Soundon a Chainsmokers fellépése, akik ezzel párhuzamosan egy jótékonysági programhoz is adták a nevüket. Magyarországon elég komoly problémát jelent az értő olvasás, a gyerekek negyede funkcionális analfabétaként fejezi be az iskolát, a program célja az volt, hogy felhívja erre a figyelmet és pénzt gyűjtsön a KönyForgató programnak.

Egy póló megvásárlásával lehetett támogatni a kezdeményezést, amivel mindenki automatikusan kapott egy esélyt arra, hogy a koncert után személyesen találkozzon a Chainsmokers két tagjával, Andrew Taggarttal és Alex Pall-lal.

A találkozásnál az Index is ott volt. Az egyik szerencsés nyertes, Virág azt mondta, hogy óriási élmény volt számára az egész, hiszen először jutott el egy fesztiválra. A két DJ/producer nagyon kedves volt, aláírta a pólójukat. Kicsit beszélgettek is, Alex Pall arról kérdezte a magyar nyertest, hogy mit olvasott legutóbb. Virág is visszakérdezett ugyan, de a nagy izgatottságban azt már nem tudta nekünk megmondani, hogy Alex mit válaszolt a kérdésére.

Édesanyja annak örült a legjobban az egészben, hogy a kislánya végre megszólalt angolul.