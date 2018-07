Szerdán írtam meg, hogy elkészült az ország tudtommal első közösségi videóklipje, aminek 322 operatőre volt (köztük néhány kocka erejéig én is). Még májusban forgatták (tuk), a Vad Fruttik egyébként Indexen megjelent lemezének bemutató koncertjén. És természetesen azóta már tudom, hogy nem ez az első ilyen videó.

Olvasóink eddig három korábbiról írtak. Az egyik, bár átmeneti megoldást jelentő klip a Kispál és a Borz szigetes búcsúkoncertjén készült, az Emese szám alatt készült rajongói videókat mixelték kameraképekkel. Ebben a videóban úgy a 40. másodperc környékén kezdődik ez a rész.

Egy 2014. decemberi Trafós koncerten viszont már vegytiszta rajongói klip készült. A Képzelt város együttes Albireo B című számát harmincketten forgatták.

És végül jöjjön az instrumentális zenét játszó SoNar együttes, amelynek 2014-es (legalábbis akkor került fel a netre) ez a száma, ami szintén egy fan made videó. Ők egyébként sok már innovatív elemmel is meglepték már a hazai zenei piacot, például – több mint tíz éve – egy vásárlásmentes napon boltok polcaira csempészték be a cd-iket, 2012-ben pedig a zenéiket tartalmazó pendrive-okat falaztak be Budapesten.