Hogy mi? Hogy ki örülne annak, hogy a rendőrök keresek?

Kezdjük egy kicsit előbbről.

Talán megvan az a jelenet a Ponyvaregényből, amikor Vincent Vega (Travolta) elmegy a díleréhez, és míg az eladó összekészíti a cuccot, beszélgetnek arról, milyen volt visszajönni Amszterdamból, és mi fogadta. Itt hangzik el az alábbi párbeszédrészlet is:

Lance: Meg van még a Malibu?

Vincent: Ne! Ne is mondd! Tudod mit csinált vele valami fasz?

Lance: Mit?

Vincent: Végigkarcolta.

Lance: Ne bassz. Ilyen szemétséget.

Vincent: Nekem mondod? Három évig garázsban tároltam. Öt napja hoztam ki, erre valami tökéletlen állat tönkre bassza.

Lance: Az ilyet ki kellene végezni. Minden tárgyalás nélkül, simán kivégezni.

Vincent Vega: Ha legalább rajtakaptam volna. Sokért nem adnám, ha ott helyben elkaphattam volna. Még azt a kurva karcolást is megérte volna, ha elkapom.

Lance: Ilyen gecit!

Vincent Vega: Most van rohadtabb sunyiság, mint ezt csinálni az ember kocsijával? Ilyet egyszerűen nem csinál az ember.

De aki jobban szereti a mozgóképet, a lényeget is mutatom egy minivideóban.

Nos, akkor a fentiek fényében megismétlem, amit a címben írtam. Hogy akár örülhet is ez a férfi:

hogy csak a győri rendőrök keresik, és nem mondjuk egy helyi Vincent Vega. Hogy miért? A police.hu-n megjelent közlemény szerint ugyanis épp ezt a rohadt sunyiságot követte el: egy hónappal ezelőtt „az egyik győri bolt parkolójában álló gépkocsit egy kulccsal megkarcolta, így annak csomagtér ajtaján egy körülbelül 10 centiméter hosszú sérülést okozott.”