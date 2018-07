Fotó: Facebook / @notesfrompoland

Sajnos a Notes from Poland csoport bejegyzéséből nem derül ki, hogy mikor került adásba a holland Nieuwsuur című hírműsorban a lengyel akadémikussal, Jerzy Targalskival ez az interjú, de nem is ez a lényeg. Sőt, még csak nem is az, amit a történész mond, hanem ahogy rezzenéstelen arccal tűri, hogy gyönyörű vörös macskája teljesen nevetségessé teszi:

A Mashable cikke szerint Targalski Lisio nevű macskája, és fekete színű bűntársa, egyszer már hülyét csináltak a gazdájukból, amikor a lengyel köztévében beszélt a hónap elején. Ugyan Lisio akkor még megelégedett azzal, hogy a fotel karfájára ült, mintha a történész sálja volna.