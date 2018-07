Az angolok nagyon érzik, hogy lehet jópofán és látványosan tiltakozni valami ellen - most épp Donald Trump ellen, aki pár napon belül Nagy-Britanniába látogat. Azt már megírtuk, hogy egy hatalmas, pelenkás Trump-csecsemőt formázó lufi feleresztésével is tüntetni fognak az amerikai elnök ellen, de most a zenerajongók is kitaláltak valamit.

Mégpedig azt, hogy üdvözöljék az elnök urat azzal, hogy a slágerlista elejére ügyeskedik a Green Day American Idiot című lemezét, hátha Trump majd magára ismer. Még egy találó szlogent is alkottak a kezdeményezéshez, amelynek lényege, hogy mindenki vásároljon egy letöltést a single-ből, streamelje és nézze a Youtube-on az American Idiotot: "Make American Idiot Great Again".

A határidő csütörtök, kedd este a 18. helyig sikerült feltolni a 2004-es dalt. (via)