A 78 éves brit komikus a BBC Newsnight című műsorában beszélt arról, hogy elege lett a brit sajtó örökös hazugságaiból és banalitásából, írja a The Guardian. Hozzátette, hogy a Brexit kérdése körüli nyilvános viták színvonala is szörnyű volt. Ő ugyan kilépéspárti volt, de szerinte mindkét oldal hazugságokkal és ijesztgetéssel operált. Az embereknek nagyon kevés fogalma van arról, hogy mi is fog történni a kilépés után. Ezért inkább úgy döntött, hogy elhagyja az országot, és egy karibi szigeten, a 11 ezer fős Nevisen fog élni. Ez ugyanis a legszebb sziget, ahol valaha járt, a rasszok nagyszerűen élnek együtt, az emberek kivételesen kedvesek. A költözést egyébként idén novemberre tervezi.