Nigel Farage, a brexit atyja, a radikális angol politikus egy idióta szóviccel Farage Against The Machine-nek nevezte el a podcastjét, amitől elég érthető módon felforrt a szép emlékű Rage Against The Machine együttes tagjainak agyvize, mivel Farage olyan távol áll mindattól, amit a finoman szólva is meggyőződésesen baloldali együttes képvisel.

Úgyhogy felszólították a politikust, hogy ne használja többé a logójukat, nevüket, és semmit, aminek köze van hozzájuk, és amire persze nem kért engedélyt. Hozzáteszik:

Válasszon inkább mást, akivel trollkodna. Javasoljuk mondjuk Donald Trumpot.

És ezt komolyan is gondolják, lásd Tom Morello gitárját, amelynek előlapján ezer éve ott van a "Fegyverezzék fel a hajléktalanokat" szlogen, nemrég viszont rákerült egy újabb felirat is:

(via Pitchfork)