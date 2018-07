Esztétikai értéke sem elhanyagolható Geoff Boening miniprojektjének, amiben a Berkeley várostervezéssel foglalkozó urbanistája a világ jó néhány nagyvárosának utcahálózatát vitte fel hisztogramokra, kiemelve ezzel az utcahálózatok eltérő tájolását. Minél több útszakasz halad kelet-nyugati irányban, annál hosszabb a hisztogramon az ennek megfelelő vonal. Főleg a többnyire merőleges utcaszerkezetű amerikai nagyvárosokkal, vagy az ebből a szempontból hozzájuk hasonló Pekinggel összehasonlítva látszik más metropoliszok kaotikussága: mint Hong Kong, vagy éppen Róma az össze-vissza, mindenhonnan mindenhova tartó útjaival és sikátoraival.

Mint itt is látszik, z urbanista Budapest utcaszerkezetét is leképezte, egy közepesen könnyen „olvasható” struktúrát hozva így elő, amiben azért a képzeletnek is van helye, ahol lehet tájékozódni, de ha valaki akar, elveszni is. Ön tudta, hogy Budapesten az ÉNY-DK, illetve az arra merőleges tengely a domináns?

További utcaszerkezetek Boeing oldalán tanulmányozhatók.