Szeptemberben adja majd a tévé azt a műsort, amiben Bruce Willis csomó ismerőse, barátja, és valószínűleg vele semmilyen kapcsolatban nem álló emberek kiállnak egy színpadra, és szanaszét szívatják a színészt (ezt hívják angolul roastnak, azaz kb. sütésnek), de mivel már a műsort a héten felvették, kiszivárogtak belőle részletek. Például hogy feltűnik Dennis Rodman és elsüt egy Kim Dzsongunos viccet, a meglepetésvendég Demi Moore, de ezeknél mind szörnyűbb az, hogy Willis kerek-perec kijelenti, hogy

a Die Hard nem karácsonyi film.

Jó, egyszer Bruce Willis azt nyilatkozta, hogy azért szeretik a Die Hardot az emberek, mert milyen jó John McClane New Jersey-i humora, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy Willisnek fingja nincs arról, hogy miért szeretik az emberek a Die Hardot. Azok az emberek, akik továbbra is karácsonyi filmként fogják emlegetni, és majd megnézik minden szenteste. De például így emlegeti a film forgatókönyvírója, Steven E. de Souza is.