Különös lakója van az egyik révkomáromi panelnek: egy pár egy őzgidát nevelget a felvidéki városban. A Gáborka névre keresztelt állat egy hónapja ugrott a férfi és élettársa autója elé, súlyos lábsérülést szenvedett, egyik hátsó lábának egy részét amputálni kellett. Az állat rövid időn belül felépült és megszokta az embereket. Az őzgidát az illetékes hatóságok engedélyével panellakásukban nevelik megmentőik.

A Bors cikke szerint Vendégh Gábor nem talált olyan helyet, ahol befogadták volna az állatot, ezért döntött amellett, hogy hazaviszi. Ha lány lett volna az őz, a Zsuzsa nevet kapta volna.

A panel negyedik emeletén lakunk. Éjjel kettőkor cincogással jelezte, hogy éhes, akkor megszoptattuk üvegből, aztán visszafeküdtünk aludni. Reggel ötkor már megint cincogott. Óramű pontossággal ébredt

– árult el részleteket az állat neveléséről.

A banánon is tartott, a tévézésre is rászokó Gáborka azóta az érsekléli állatsimogatóba került, ám mivel Vendégh Gábor a helyi vadásztársaságnál hivatalosan is bejelentette az őzet, a nevelőjévé vált, és rendszeresen látogathatja az állatsimogatóban is.