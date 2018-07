Őszinte szavak ezek. A fehérvári Mol Vidi FC márkanevű futballcsapat játékosa, Pátkai Máté bírta kiejteni a kicsi száján azokat pár perccel a kedd esti BL-meccs után, amelyen az egykor UEFA-kupadöntős csapat 2-1-es győzelemmel, 3-2-es összesítéssel kiejtette a luxemburgi Dudelange csapatát. Elsőre nagyon nevettem, hogy bravó, ha már focizni nem sikerül, legalább nyilatkozni, azt tud.

De aztán rájöttem, hogy valójában tökre értékelni kell ezt a nyilatkozatot. Azt, hogy egy győztes meccs után is önkritikusan és nagyjából reálisan látni a csapata úgynevezett teljesítményét. Szóval igen, ha a pályán nem is, az értékelésben legalább jól teljesített Pátkai, majd egyébként nem sokkal később Kovácsik Ádám, a csapat kapusa is, aki szintén nagyon visszafogott és indokoltan szerény volt.