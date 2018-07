Egyik értelmetlen retróbuli éri a másikat manapság, így óriási felüdülés a most pénteki jungle őrület, amire nem más porolja le a jungle lemezeit, mint az egykori aranylemezes Kartel-tag, énekes-rapper O.J. Sámson és az EMeRTon-díjas magyar zeneszerző, előadó, dalszövegíró, producer és játékfejlesztő, a Private Moon Studios vezetője és kreatív producer, Pierrot.

Ha van a magyar zenetörténetnek bizarr pillanata, akkor az a Ray Charles révén ismert Hit The Road Jack jungle átirata, amiben a PaDöDö sztárja, Falusi Mariann is feltűnik, de a Jingle Bells jungle változata is bomba, amiben a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola Kicsinyek Kórusa énekel, miközben egy hang folyamatosan beüvölti, hogy GÁNDZSÁMÁÁÁÁNNNNNN

Részletek a buliról itt.