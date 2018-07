Néhány könnyedebb feladatot adó állomással megspékelve rendeztek szerda este közösségi futást a Várban, amin az induló 3-5 fős csapatok nagyrészt az augusztus 4-i Generali Night Run tervezett útvonalát járták be (csak a félmaratonon indulók háromszor is megteszik majd ezt az emelkedővel induló kört). A 6,5 km-es távon a feladatok – pl. Budapest történetére vonatkozó kérdések, a fűben elrejtett betűk keresése – helyszínei egyben frissítőpontok is voltak. Mi mondjuk annyira mentünk előre, hogy rögtön el is futottunk az első állomás mellett, mielőtt visszafordultunk volna, de így legalább meglett a 7 km is a végére.