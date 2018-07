A Washingtonban élő macskák számát akarja megállapítani egy nagyszabású, három évig tartó felmérés, amely kedden kezdődött meg az amerikai fővárosban - írja az MTI.

A felmérés egy olyan módszer kidolgozásának ágyaz meg, amelyek segítségével országszerte számon lehet tartani a macskapopulációt.

A macskaszámlálásban többek között a Smithsonian Természetvédelmi Intézet és a Human Society is részt vesz. A 690 ezer lakosú főváros macskáinak megszámlálásához kamerás csapdákat, háztartásokban végzet felmérést és egyéb technikákat használnak.

A macskaszámlálás támogatói szerint a vállalkozás azért is hasznos, mivel jobban fel lehet majd mérni az állatmenhelyek forrásigényeit és a kóbor macskák is kezelhetőbbé válhatnak.

A számlálás a tervek szerint 2021 júniusára fejeződik be.

Nem akarok ünneprontó lenni, de a kertünkben sátrat vert egy macska pár évre. Azon túl, hogy ő volt a környék bringája, és talán még pepita macskát is szült, szinte folyamatosan állapotos volt, és akadt, hogy pár hónapon belül kétszer is telepakolta utódokkal a kertet. Én ezt az egy macskát nem tudnám követni, de mondjuk nem is vagyok washingtoni tudós.