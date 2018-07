Fotó: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság / Facebook

A Kiskunsági Nemzeti Park a Facebookon dicsérte meg a vaskúti Szőlőfürt Vendéglő tulajdonosát, aki teljes körű felújításba kezdett vendéglőjén, de közben a bejárati ajtó felett molnárfecskék raktak fészket és kezdtek költésbe.

A vendéglős ezután úgy döntött, hogy sebaj, körben felújítják a vendéglőt, a fészek környékét viszont nem bolygatják. Ez így is lett, az épület már elkészült, most a fiókák kirepülésére várnak, hogy befejezhessék a felújítást. Ráadásul a tulajdonos azt mondja, jövőre is várni fogja a fecskék visszatérését és bízik benne, hogy újra fészket raknak majd az eresze alatt.

A molnárfecske Magyarországon védett állat, eszmei értéke példányonként 50 ezer forint. A hatályos jogszabályok szerint éppen ezért fészkei, tojásai és fiókái a kifejlett madarakhoz hasonlóan törvénytelen cselekedet.

Tehát az épület tulajdonosa tulajdonképpen „csak” a törvény szerint járt el, mégis mindenképpen dicséretes ez a hozzáállás, és ezúton is köszönjük neki!

- írja a nemzeti park.