Kis-Juhász Fábián is meglepődött, amikor megtudta, hogy az énekesnő az ő egyik ruháját választotta egy fotózásra. Bár június közepén került ki a kép Aguilera Instájára, csak most tűnt fel itthon, hogy az a magyar divattervező munkája. Amúgy az átlátszó, piros kabát Kis-Juhász Fábián diplomakollekciójának része volt. Valószínűleg úgy került az énekesnőhöz, hogy a tervezőt szerződtette egy neves showroom, ahonnan hírességekkel dolgozó stylistok és magazinok is válogatnak a klienseiknek.

