Page Hamilton legendásan nagy Bartók Béla rajongó. Legendák keringenek az első budapesti látogatásáról, amikor Bartók Béla úton az utcatáblával fotózkodott, majd elzarándokolt a Bartók-emlékházba, és azóta is minden érdekli, és mindent gyűjt, ami a zeneszerzővel kapcsolatos. Többek között erről is beszélgettünk vele közel 4 éve, amit itt lehet elolvasni.

Jó hír a zenekar rajongóinak, hogy augusztus hetedikén újra visszatérnek Budapestre, ugyanis a Dead to The World lemezük nyári turnéja Budapestet is érinteni fogja. Részletek itt!