Egy öreg kenyereskosárban találták meg David Bowie első demóját. A kazettán a még 16 éves Bowie hallható, aki a The Konrads nevű zenekar tagjaként az I Never Dreamed című számot adja elő. A Guardian azt írja, hogy most árverésre bocsájtják a szalagot, és több, mint 10 ezer dollárt is fizethet érte valaki.

A felvételt a zenekar dobosa találta meg, költözéskor nézte át, hogy mi van nagyapja régi kenyereskosarában.