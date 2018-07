Szokatlanul magasan, a tengerszint fölötti 1110 méteres magasságban fészkelő gólyacsaládot regisztráltak Romániában, a Kolozs megyei Jósikafalván (Belis).

Kósa Ferenc biológus, a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) oktatója, a romániai gólyafelmérések koordinátora az MTI-nek elmondta, hogy a jósikafalvi villanyoszlopnál már tavaly is fészekrakási kísérlet nyomait látták. A fészek most áll és a benne lakó fehérgólyapár három fiókát nevel. Ez Kelet-Európában, Közép-Európában is ritka jelenség. Csak néhány ilyen esetről van tudomásuk Bulgáriából és Csehországból.