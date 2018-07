A nemi identitás kérdése egyszerre tűnik igazi first world problemnek, egyfajta Monty Python-szerű abszurdnak, illetve az érintettek számára valóban súlyos, de nehezen kommunikálható és sokszor rosszul is kommunikált problémának. A nagy többség számára ez utóbbi miatt főleg az előbbi értelmezésekben jelenik meg – nekik ajánlom Kiss Tibor Noé könyvét, a transzneműség problémáiról is szóló Inkognitót, meg amúgy mindenkinek, aki szereti a jó kortárs irodalmat, szeret a szorongásról és a magányról egy videoklipeket idéző leírásokban gazdag epikai nyelven olvasni –, és úgy tűnik, néha a nemes szándékú kezdeményezések is könnyen a visszájukra fordulnak.

Ennek nagyon nyilvánvaló jele ez a fenti kép, egy screenshot, amit egy amazonos vásárlás során készítettek, majd tettek ki az egyik nagyobb mémes Facebook-oldalra. (Vagy legalábbis én ott láttam meg.)

A póló felirata az, hogy Több nem van, mint kettő, és a nem identitás szabadságát hirdeti, amire a haldokló/fejlett nyugaton (nem kívánt törlendő) már több támogató kezdeményezés is volt, hogy csak két példát említsek, a kanadai útlevelekben például férfi, nő vagy egyéb neműek lehetünk, a Tinderen harmincnál több nemből lehet választani. Szóval ezek után nem meglepő, és progresszív/dekadens (nem kívánt szintén) kezdeményezés egy ilyen póló. Hogy akkor mi a dolog szépséghibája? Az, hogy ha venni akarunk egy Több nem van, mint kettő pólót, akkor választanunk kell, hogy a vevő a két nemből melyikhez tartozik, férfi-e vagy nő.