A Facebooknak van ugye az a nagyon szívet melengető szolgáltatása – főleg nálunk, a kilencmillió, nyelveket nem beszélők országában –, hogy az anyanyelvünktől eltérő nyelven posztolt szöveget egy kattintással lefordítja az anyanyelvünkre. (Ha eddig nem tudott erről és valamiért nincs alapból beállítva, a Beállítások -> Nyelv menüpontban tud ezen változtatni.) Ez amúgy nem egy rendkívüli dolog, ajánl ilyet a Twitter is, sőt, a Chrome böngészőben is beállíthatjuk, hogy egész weboldalakat automatikusan az anyanyelvünkre fordítva töltsön be.

Zuckerbergék sem mindenhatóak azonban, az automatikus fordító nem készülhet fel a világ minden nyelvének minden apró finomságára. Így történt, hogy mint arra egy külföldön élő ismerősöm felhívta a figyelmet, egy Győr-Moson-Sopron megyei, mindössze ötszáz lelkes község nevével nem tudott megbirkózni a rendszer. Vagyis épp az volt a baj, hogy túl lelkes volt, és megbirkózott vele, mint a képen is látható.

A fotó nem kamu, én csináltam, miután átállítottam, a Facebookon a nyelvet angolra, és kértem minden nem angol szöveg lefordítását. Azt nem próbáltam ki, hogy Rábaszentandrással és Rábaszentmiklóssal is ezt csinálná-e, több Rábaszent vagy simán csak Rábasz kezdetű településről pedig nem tudok. (Ha tud hasonló fordítási bugokról, írja meg, a legjobbakat megírom.)