Legalábbis Ryan Reynolds így gondolta, ugyanis a Deadpool-filmek sztárja most egy ilyen sztorin dolgozik producerként. A Stoned Alone címen futó film a Reszkessetek, betörők! eredeti címére (Home Alone) utal, a főszereplője pedig egy huszonéves srác lesz, aki lekési a repülőt, amivel sítúrára menne. Ezért kénytelen hazautazni, otthon pedig jól betépni. Békés magányában azt hallucinálja, hogy betörtek a házba, aztán később kiderül, hogy tényleg betörtek. A Stoned Alone rendezője a Never Goin' back című tinifilmet készítő Augustine Frizzell lesz, aki játszott egy csomó filmben is, például az Ördögfiókában.