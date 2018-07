Szerda éjjel mutattam be a különleges utcaszerkezetű amerikai középvárost, a montanai Missoulát, ahol a raszteres utcaszerkezetet mintha egy tömbben 45 fokkal elfordították volna. Azóta számos levelet kapok hasonlóan különleges városi térszerkezetekről, például a 16. században erődvárosnak épült Palmanováról, Barcelona belvárosról, ahol a négyzetrácsot átlósan vágja keresztbe a Diagonal Avenue, és persze Budapestről is. Ahol két különleges városszerkezeti rész is van, az egyikről, a kispesti Wekerléről már írtam, a másik a város viszonylag belső részén, Erzsébetvárosban van.

Olvasónk, Gellért hívta fel a figyelmet arra, hogy az Almássy tér és környéke, az Alsó Erdősor utcai szakaszig, szintén sajátosan illeszkedik, vagyis épp hogy nem illeszkedik a környékbe. Ennek történetét is leírta, meglepő szinte semmi nincs benne, ingatlanmutyizás és ügyeskedés és patyomkinozás viszont igen. Íme: