Kedden, röviddel a születése után, elpusztult egy kardszárnyú delfin a kanadai Brit Columbia partjainál, ám az őt világra hozó anya immár három napja nem engedi elsüllyedni az élettelen testet.

A nőstény gyilkos bálna a fejével tartja a víz felszínén az elhullott állatot, miközben a tetemet egy sziget irányába terelgeti. A bálnakutatók csütörtök este arról tudósítottak, hogy a jelenség még mindig tart.

Azt mondják, a gyilkos bálnáknál és delfineknél általában szoros kapocs van az anya és az utódja között, és bár többször tapasztaltak már hasonló gyászoló magatartást, egy sem tartott ilyen sokáig. (via USA Today)

Orca mom mourns calf's death by carrying the body for days https://t.co/0fQmWLmTeh pic.twitter.com/4CASYWsGXs