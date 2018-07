Jane Fonda, Dolly Parton és Lily Tomlin 1980-ban szerepelt először és utoljára közös filmben - ez volt a 9 to 5, azaz Kilenctől ötig című munkahelyi komédia, amiben a mők hátrányos helyzetétől a munkahelyi zaklatáson át elég sok olyan témát érintettek, amiket egy sima vígjáték nem nagyon szokott. És most ennek a filmnek készül el a folytatása, amiben Jane Fonda vezető producerként vesz részt elsősorban, de elejtette, hogy Dolly Parton és Lily Tomlin mellett szerepelni is akar a filmben.

Az új forgatókönyvet az eredetit is író Patricia Resnick mellett Rashida Jones írja majd, őt többek között az Office című sorozatból ismerhetjük, ugye. A folytatás nagyjából ugyanarról szól majd, mint az eredeti: hogyan boldogulnak a nők a 2010-es években a munkahelyen.