Drake indította el az #InMyFeelingsChallenge tag alatt futó kezdeményezését, aminek a lényege, hogy mindenféle fura helyzetekben és helyszíneken kell táncolni a kanadai sztár In My Feelings című számára. Will Smith a Lánchídon nyomta, ami egyszerre menő és – ahogy ő csinálta – illegális, de még így sem közelíti meg ezt a kutyát: