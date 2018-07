Fura lehet arra ébredni, hogy egy betörő van a lakásban, de azt elképzelni is nehéz, hogy milyen lehet az, amikor

a lakásban lévő betörő felébreszt, hogy elkérje a Wi-Fi jelszót.

Egy amerikai házaspár múlt szombat éjjel átélte ezt a felettébb különös jelenséget, egy 17 éves srác jóvoltából, aki a jelek szerint NAGYON meg akart valamit nézni a telefonján.

Ez utóbbit alátámasztja, hogy aznap már a szomszédban is megpróbálta megszerezni a Wi-Fi jelszót, igaz, oda mondjuk nem tört be, csak ellopta az egyik lakó biciklijét, ami amúgy azért kifejezetten vicces, mert az illető végig is nézte, ahogy a srác elbiciklizik, de az csak másnap, a biztonsági kamera felvételei alapján esett le neki, hogy mindezt az ő bringáján tette.

A tettet amúgy hamar elkapták a rendőrök, és a bicikli is meglett, azt egyelőre nem tudni, hogy milyen büntetés vár majd rá.

(CNN)