Három magyar klubcsapat érte meg az augusztust a futball nemzetközi kupaporondján, a háromból két csapat meccsét láttam is a héten a fiammal. Nem is tudom, a Honvéd egy luxemburgi csapat elleni haza 1-0-ja vagy a Molnak becézett Vidi bulgáriai 0-0-s meccse volt-e lehangolóbb. Az eredmény persze egyik meccsen se rossz - nem úgy, mint az Újpest sevillai 0-4-e -, de azért aki magát az úgynevezett játékot is látta, az elküldene bárkit a búbánatos taóba.

A Bundesliga- és háromszoros magyar bajnok, U19-es Európa-bajnok exfradista exfocista, Hrutka János a Facebook-oldalán írt rövid értékelést. Ő sem volt sokkal elégedettebb nálunk.