A dolgok igenis tudnak jóra fordulni.

Itt van például Fityisz, a 10 éves csivava, aki miután magára maradt és senkinek nem kellett, mostanra szerető gazdira talált, Instagram-profilja van, sőt a gazdája nemrég magára is tetováltatta a képét.

Gaiának olyan súlyos bőrbetegsége volt, hogy le sem tudott feküdni a fájdalomtól, nem volt ép bőrfelülete. Önkéntesek összefogásával gyógyították meg, és most költözik új gazdáihoz egy kertes házba.

Vagy ott van Kozmosz, aki az ózdi gyeptelep egyik legrégebbi lakójaként, teljesen esélytelen kutyaként, altatási listáról került a legcsodásabb életbe.

Gaia

De a dolgok nem maguktól fordulnak jóra. Ehhez kellett a Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát elnevezésű kezdeményezés, amely 2014-ben indult. Jelenleg három csaj csinálja. Ők a fő tagok, évek óta foglalkoznak állatok mentésével és idejük jelentős részét teszi ki ez a tevékenység persze full time munka mellett: Ferenczi Szoni, aki az oldalt alapította és amúgy a Gerbeaud Gasztronómia Kft kommunikációs vezetője, Harmath Eszter klinikai szakpszichológus és Kozma Liza gyártásvezető/producer.

A csapat ideiglenes befogadókkal, grafikussal, fotósokkal, kutyakozmetikussal bővül ki, akik nélkül nem tudna működni ez az egész. Az önkéntesek három vidéki gyepmesteri teleppel (Ózd, Miskolc és Oroszlány) tartják a kapcsolatot, és néhány kivétellel ezekről a helyekről mentik a kutyákat. Elhozzák őket Budapestre, ahol nagyobb esélyük van új gazdára találni. Az állatok először ideiglenes befogadókhoz kerülnek, akik rehabilitálják, orvoshoz viszik és elkezdik megtanítani őket a városi életre. A kutyákról aztán profi fotók és kreatív leírások készülnek a Facebook-oldalra, hogy az állatok új gazdára találjanak.

Az önkéntesek is rengeteg horror sztorival szembesülnek. Az állatkínzás, elhanyagolás, szenvedés mindennapi azokban a térségekben, ahonnan ezek az állatok érkeznek, de az önkéntesek a szánalom felébresztése helyett inkább az adott kutya egyediségét, jó tulajdonságait hangsúlyozzák, hogy drukkolni lehessen ezeknek az új életre méltó négylábúaknak. A hazai állatvédelem területén fellelhető súlyos problémákra ők is szeretnénk majd felhívni a figyelmet egy most készülő másik platformon.

Eddig minden évben legalább megduplázódott a kutyák száma, akiket gazdához tudtak juttatni: 250-300 kutya lelt új otthonra kezdőtőke és rendszeres bevétel nélkül, leginkább az önkéntesek kemény munkájának és lelkesedésének köszönhetően. "Segíteni nagyon könnyű, csak akarni kell, ezt bárki utánunk csinálhatja" - írják közleményükben.