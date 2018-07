A legújabb internetes kihívás, az #inmyfeelingschallange arról szól, hogy mindenféle fura helyzetekben és helyszíneken kell táncolni Drake In My Feelings című számára. Emiatt mászott fel Will Smith illegálisan a Lánchíd tetejére táncolni.

A kihívásnak van egy olyan változata is, amikor az emberek vezetés közben hallgatják Drake számát, és annyira nem bírnak magukkal, hogy kipattannak a mozgó kocsiból és táncolni kezdenek. Ebből már volt egy elég brutális baleset is, amikor egy fiút tánc közben csapott el egy kocsi. De az sem ritka, hogy már a táncolás előtt megtörténik a baleset:

Az őrület már ott tart, hogy az amerikai közlekedési hatóság úgy érezte, ki kell adnia egy közleményt, amiben arra kérik a fiatalokat, hogy ne ugorjanak ki a mozgó kocsijukból.

"Kiugrani egy mozgó járműből, és az utakon táncolni eszetlen és veszélyes dolog – nem csak magadra, hanem másokra is. Mindennek megvan a megfelelő helye és ideje, és az ország autóútjain nincs helye az #inmyfeelings kihívásnak" – idézte a Jalopnik a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanácsot.

Később kapcsolt több másik ország is, a Guardian cikke szerint hétvégén a spanyol, az amerikai, a maláj, az indiai és az Egyesült Arab Emírségek rendőrsége is súlyos következményekre figyelmeztette azokat, akik a kihívás miatt veszélyeztetik a biztonságos közlekedést.