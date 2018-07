Még hétvégén posztolt egy fotósorozatot a Magyarországot szédítő tempóval népszerűsítő Will Smith a Magyar Nemzeti Galériában tartott Frida Kahlo-kiállításról. Most megérkeztek a galéria sajtóosztályának válaszai is Smith látogatásáról, ebből kiderült, hogy

Will Smith előzetes bejelentkezéssel érkezett a Galériába, a kiállítást tárlatvezetéssel nézték meg.

Nyitva tartási időn kívül mentek, július 12-én 20 órától.

A belépőjegyet és a tárlatvezetés díját is kifizette.

A stáb körülbelül 15 főből állt, köztük a családjának tagjai is, illetve egy operatőr és testőr.

A forgatás a látogatás időpontjában derült ki, erről előzetesen nem egyeztetett velük a galéria.

Köszönjük, Will Smith!