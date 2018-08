Létezik két francia rapper, az egyiket úgy hívják, hogy Booba, a másiknak meg Kaaris a neve.

Booba és Kaaris között feltételezhetően korábban minden nyugodt és rendezett volt, mert mindketten egy barcelonai koncentről érkeztek a francia városba. Szerdára aztán valamiért - ki tudja, miért, erről nem szól a fáma -, kisebb ramazuriba keveredtek egymással a párizsi Orly reptér indulási tranzitjában.

A rapper Booba és a rapper Kaaris is saját kísérőivel érkezett a váróterembe, ők pedig ki-ki saját rapperét követve tömegverekedésbe kezdtek. Legalábbis valami hasonlóba, elnézve ezt a nyúlfarknyi felvételt az összecsapásról.

Il fallait des commentaires à cette superbe action #Booba pic.twitter.com/WBD8Me78jN — Julien Absalon (@julien_absalon) 2018. augusztus 1.

Booba és Kaaris kis incidense miatt aztán néhány járat indulását 15-30 perccel is eltolták, és a repülőtér harcmezőként használt részét is lezárták egy rövid időre. Booba és Kaaris kezére is bilincs került, meg még kilenc másik emberére is.

(via BBC)