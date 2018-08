Körülbelül 2,4 milliárd forintot kell kipengetnie Francisco Huizar III-nek, mert 2015-ben Észak-Karolinában megismerkedett Daniella Swords-szal, aki már öt éve volt Keith King felesége. Miután szó szót követett, szeretőkké váltak.

Mikor erre a felszarvazott férj is rájött, nekiveselkedett a szeretőnek, aki ekkor fojtogatni kezdte a férjet, erről valamiért felvétel is készült.

Az Egyesült Államok ezen államában a házasságtörést törvény bünteti. Amikor erre a férj, Keath is rájött, keresetet nyújtott be a bíróságon, amiben a bántalmazás mellett a felesége elszeretése is az egyik pont volt. Meg az is, hogy a szerető, Francisco megkárosította az üzletét azzal, hogy miatta mondott fel egy alkalmazottja: a feleség, Daniella.

A bíróság végül 8,8 millióra dollárra büntette Francisco-t, amiből 6,6 millió a szeretősdi miatt, 2,2 millió pedig az üzleti veszteség miatti kártérítés.

Francisco persze fellebbezett, mert szerinte azért nem tehette ő tönkre a házasságot, mert az már eleve nem működött a megfelelő hőfokon.

(444)