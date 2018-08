J.J. Abrams, a film rendezője a Twitterre posztolta az első képet a forgatásról. Egyben megemlékezett arról is, hogy Leia hercegnő alakítója, Carrie Fisher már nem lehet velük. Keserédesnek nevezte a forgatás kezdetét Fischer halála miatt, de megköszönte a fantasztikus stábnak, hogy felkészülten kezdhetik el a munkát. Kifejezte háláját az előző részt rendező Rian Johnsonnak és George Lucasnak is. Maga kép persze nem árul el túl sokat, íme:

Bittersweet starting this next chapter without Carrie, but thanks to an extraordinary cast and crew, we are ready to go. Grateful for @rianjohnson and special thanks to George Lucas for creating this incredible world and beginning a story of which we are lucky to be a part. #IX pic.twitter.com/FOfnGwVut5