A Netflix lassan annyi filmet gyárt, hogy simán felveszi a versenyt a komolyabb filmstúdiókkal. A streamingszolgáltató már több mint 130 filmet gyártott, a Vulture pedig fogta, és szépen sorrendbe tette őket a legjobbtól a legrosszabbig. Ennek a listának az előkelő ötödik helyére került Enyedi Ildikó Oscar-jelölt filmje, a Testről és lélekről. Ez még akkor is nagyon szép, ha ezt a filmet tulajdonképpen nem a Netflix gyártotta, hanem a magyar filmalap, a Netflix csak a forgalmazója volt. Mindenesetre a Vulture szerzője szerint csak négy film volt jobb nála: az Okja, a My Happy Family, a The Meyerowitz Stories és a Divines.