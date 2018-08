Egy kisbaba foggal született az Egyesült Királyságban, Plymouth-ban, írja a BBC, amely szerint a gyereket 12 naposan már fogorvoshoz is kellett vinni, hogy eltávolítsák a fogat. Erre azért volt szükség, mert a gyereket zavarja, ha szopizni akar, megsértheti, ráadásul bekerülhet a tüdejébe.

Nagyon ritka, hogy valaki foggal szülessen, átlagosan kétezer született gyerekre jut egy ilyen eset. Általában a gyerekek foga a hatodik hónaptól kezd kinőni.

Isla-Rose Heasman volt a helyi fogorvos legfiatalabb paciense, az anyukája szerint egy zsibbasztó zselével kenték be a száját, és nem is sírt nagyon, ő viszont annál inkább, el is kellett hagynia a fogorvosi szobát. A kislány kapott egy matricát, mert olyan ügyes volt, mi meg innen is szorítunk neki, hogy egészséges és boldog legyen az életben.

