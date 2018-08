A 72 éves L. Mártonné panaszlevele, amelyet az Országos Mentőszolgálatnak írt, tökéletesen illusztrálja azt a Magyarországra sokszor és elég jogosan alkalmazott kifejezést, hogy

házmesterország.

De komolyan, nem is lehetne ennél tökéletesebb példáját hozni annak, amikor a velejéig megkeseredett ember mindenben, de tényleg mindenben a lehető legrosszabbat látja meg, amit ráadásul nem is tart magában, hanem azonnal olyan feljelentést fogalmaz meg, ami után Kádár elvtárs is megnyalná mind az öt fekete autóját.

Jönnek a mentősök, és megmentik egy ember életét? Hát a büdös úristenért kell ahhoz megzavarni azokat, akik pedig tényleg csak egy kis nyugalmat szeretnének? Meg az is elmehet a fenébe, aki pont éjjel hívott mentőt, nem lehetett volna reggelig várni, amikor a tisztességes emberek már nem alszanak?

A Parti Nagy Lajos-emlékdíjas levelet Kormos Anett humorista-írónő olvasta fel a mentősöknek, akinek testvére maga is a szolgálatnál gyakorolja a mentős hivatást.