Több mint száz kecske lepte el pénteken az Idaho-állambeli Boise-t péntek reggel, az elszabadult állatok lerágcsálták-letaposták a városiak kiskertjeit.

A kecskék egy We Rent Goats (azaz: Kecskéket Adunk Bérbe) nevű céghez tartoztak, aminek profilja, hogy elgazosodott területek lelegeléséhez lehet tőle kecskenyájat bérelni.

Éppen egy ilyen projekt zajlott péntek reggel is, amikor az állatok elszabadultak, és Boise nyugati szuburbiája felé vették az irányt. Az egész felfordulás nem tartott sokáig, beszámolók szerint 8:30-ra már be is terelték a kecskéket egy teherautóba, de ennyi is elég volt a vasgyomrukról elhíresült állatoknak, hogy megdolgozzák a környék növényállományát.

Egy boise-i lakos úgy kommentálta az esetet a sajtónak: még az unokáiknak is mesélni fognak "a 2018-as nagy kecskeinvázióról".

Here is a live look at #Boise Goat-a-Paloza 2018 pic.twitter.com/RTZR6bWsRP — Joe Parris (@KTVBJoe) 2018. augusztus 3.

(Reuters)