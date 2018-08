A Budakeszi Vadasparkban jégbe fagyott gyümölcsválogatást adnak az állatoknak, ami nemcsak csemege nekik, de stabilizálja a melegben a könnyen felboruló vízháztartást és belső hűtést is ad.

Az állatoknál is kiemelten fontos a vízháztartás egyensúlya, a nagy melegben akár a testtömegük egyötödének megfelelő mennyiségű vizet is elfogyaszthatnak. A vadasparkban nyáron naponta többször is feltöltik az itatójukat friss vízzel, amiben akár fürdőzhetnek is. A hőségben az állatok etetése is több odafigyelést igényel: a szakemberek kevesebb húst és több lédús takarmányt adnak, így sok dinnye, alma, barack, bogyós gyümölcs fogy ilyenkor.