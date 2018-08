A színészeket egyre nagyobb kihívás elé állítják a Marvel-univerzum filmjei. A története több filmen keresztül alakulnak, így ha valaki nem követi őket, nem is érthető, hogy mi miért történik a filmben. Így járt Michael Douglas is, a néhány hete mozikba került A Hangya és a Darázs egyik főszereplője is.

Igazán nagy hiba volt, hogy nem szóltak, hogy mindenképpen meg az Amerika Kapitány: Polgárháborút, amiből kiderült volna, hogy mi történt a Hangyával. Úgyhogy mikor olvastam a forgatókönyvet fogalmam sem volt, hogy mi miért történik. Aztán a rendező Peyton Reed végül elmondta, hogy Paul Rudd karaktere, a Hangya szerepelt a harmadik Amerika Kapitány filmben, miután mondtam, hogy azt nem láttam, akkor [a rendező] úgy nézett rám, mintha a világ legnagyobb bűnét követtem volna el.

- nyilatkozta Douglas.

Arról is beszélt, hogy soha életében nem olvasott képregényeket, de mostmár nagyon örül, hogy ennek a világnak ő is a része lehet. A Hangya és a Darázs című filmről írt kritikánkat itt lehet elolvasni.